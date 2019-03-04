Son Dakika Haberleri: Putin Inf'yi Askıya Alan Kararnameyi İmzaladı

Putin Inf'yi Askıya Alan Kararnameyi İmzaladı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ABD arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Putin Inf'yi Askıya Alan Kararnameyi İmzaladı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ABD arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, kararnamede, ABD'nin INF'de yer alan yükümlülükleri ihlal ettiği savunuldu, derhal önlem alma gereğinden hareket ederek anlaşmanın askıya alındığı kaydedildi.

Kararname, imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Geçen ay başında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'nin INF'den çekilme kararı ile ilgili, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İki ülke son dönemde, Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olduğu ifade edilen ve 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmadığı konusunda birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Güncel
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