Son Dakika Haberleri: Putin, INF'yi resmen askıya aldı
Son Dakika Güncel Haber

Putin, INF'yi resmen askıya aldı

42 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı.

Putin, INF'yi resmen askıya aldı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı. Rusya Parlamentosu Genel Kurulunda, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamento tarafından kabul edilen tasarıyı onaylayarak resmiyete kavuşturdu. Yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan tasarıyı imzaladı CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:22:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin, INF'yi resmen askıya aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]