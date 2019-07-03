Putin, INF'yi resmen askıya aldı
42 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı. Rusya Parlamentosu Genel Kurulunda, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamento tarafından kabul edilen tasarıyı onaylayarak resmiyete kavuşturdu. Yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
(İHA)
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