Putin: "İstanbul'daki müzakereler için Türkiye'ye teşekkür ederim" - Son Dakika
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Putin: "İstanbul'daki müzakereler için Türkiye'ye teşekkür ederim"

01.04.2022 18:23
Putin: "İstanbul'daki müzakereler için Türkiye'ye teşekkür ederim"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin girişimleriyle İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna-Rusya müzakereleri hakkında, "İstanbul'daki müzakereler için Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin girişimleriyle İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna-Rusya müzakereleri hakkında, "İstanbul'daki müzakereler için Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki durum hakkında telefon görüşmesi yaptı. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna - Rusya müzakerelerinin İstanbul'da organize edilmesindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtilerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile devam eden müzakere sürecine dair temel değerlendirmelerde bulundu. Devlet Başkanı Putin, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında 29 Mart'ta İstanbul'da yapılan müzakere turunun düzenlenmesine destek verdiği için Türkiye'ye şükranlarını dile getirdi" denildi.

Açıklamanın devamında, "Donbass'ı korumak için devam eden özel askeri operasyon bağlamında insani meselelerin tartışıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Savunma Bakanlığına Türk vatandaşlarının ve Türk ticari gemilerin savaş alanından tahliyesine sağladığı destekler için teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Vladimir Putin, İstanbul, Türkiye, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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