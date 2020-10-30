Putin, İzmir'deki depremle ilgili Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

Putin, İzmir'deki depremle ilgili Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi
30.10.2020 19:59
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a İzmir'deki depremden dolayı telgraf gönderdi.
Putin'in Erdoğan'a mesajında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verildi.
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