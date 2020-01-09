Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi - Son Dakika

Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının ortak tatbikatını denetledi.

Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının ortak tatbikatını denetledi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rus Karadeniz ve Kuzey donanmalarının birlikte gerçekleştirdiği tatbikatı Mareşal Ustinov füze kruvazörünün güvertesinden takip etti. Putin, Kalibr seyir füze ve Kinjal süpersonik hava balistik füze atışlarını izledi.

Su-30 ve Su-24 savaş uçakları ile Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarının da yer aldığı tatbikata, 30'dan fazla savaş gemisi, 40'tan fazla insansız hava aracı ve bir denizaltı katıldı.

Vladimir Putin, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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