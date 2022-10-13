Putin, Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında başarılar diledi - Son Dakika
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Putin, Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında başarılar diledi

13.10.2022 13:32
Putin, Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında başarılar diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani'ye 2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenlenmesi çalışmalarında başarılar diledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani'ye 2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenlenmesi çalışmalarında başarılar diledi.

Putin ile Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ile Katar arasındaki ilişkilerin "başarılı şekilde" geliştiğini belirterek, "İkili ticaret hacmi küçük ama artma eğilimine sahiptir." dedi.

Çeşitli alanlarda yatırımların yapıldığını dile getiren Putin, "2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenlenmesi çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Putin, Al Sani'yi Moskova'ya davet etti.

Katar Emiri Al Sani de Rus ekonomisine büyük çapta yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Altyapı, enerji, tarım ve diğer alanlarda imkanlar var." dedi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın Rusya'da düzenlendiğini anımsatan Al Sani, bu konuda Rusya ile koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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