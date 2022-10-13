Putin: "Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Putin: "Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz"

13.10.2022 19:24

- Putin: "Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz" Kazakistan'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın ardından Katar Emiri Şeyh Tamim ile ikili görüşme yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz" dedi.

- Putin: "Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz"

ASTANA - Kazakistan'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın ardından Katar Emiri Şeyh Tamim ile ikili görüşme yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı sonrasında ikili görüşmeler yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Tamim ile iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Putin, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Kupası organizasyonu için Katar'a başarılar dileyerek, "Dünya Kupası'na hazırlanma yönündeki deneyimlerimizi aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu büyük organizasyon için size başarılar diliyorum ve başaracağınıza da eminim. Sizi ve heyetinizi görmekten dolayı çok mutluyum. Daha önce kararlaştırdığımız gibi sizi Rusya'da görmekten memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

Katar'ın son dönemlerde Rusya'ya yaptığı önemli yatırımlardan dolayı da memnun olduklarını dile getiren Putin, "Görüşmenin başında Katar ve Rusya arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Ticaret hacmimiz hala düşük ancak artış yönünde eğilim var. Doğrudan katılımınız ile ilaç, gübre üretimi ve altyapı gibi ilgi gören çeşitli alanlarda faaliyetleriniz var" dedi.

YORUMLAR
500
Astana'daki zirveye saatler kala Putin'in Yardımcısı Uşakov'dan açıklama: Erdoğan'ın, Putin'e 'arabuluculuk' teklif etmesini bekliyoruz Astana'daki zirveye saatler kala Putin'in Yardımcısı Uşakov'dan açıklama: Erdoğan'ın, Putin'e 'arabuluculuk' teklif etmesini bekliyoruz Putin ve Aliyev Astana'da bir araya geldi Putin ve Aliyev Astana'da bir araya geldi
Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Kazakistan, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: 'Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:25 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:32 CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Maçta skor bir kez daha değişti
17:07 Yunan muhalefetinden ABD senatosunun F16 kararına tepki: Türkiye cezalandırılmak yerine ödüllendirildi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 21:06:10. #1.13#
SON DAKİKA: Putin: "Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement