Putin, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Biden'e çevrim içi münazara teklif etti - Son Dakika

Putin, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Biden'e çevrim içi münazara teklif etti

18.03.2021 20:37
Putin, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Biden'e çevrim içi münazara teklif etti, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisi hakkında yaptığı "katil" nitelemesi ve ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamasına karşılık ABD Başkanı Joe Biden'e münazara teklifinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisi hakkında yaptığı "katil" nitelemesi ve ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamasına karşılık ABD Başkanı Joe Biden'e münazara teklifinde bulundu.

Putin, Rossiya 24 devlet televizyon kanalında yaptığı konuşmada, en son Biden'in inisiyatifi ile telefon görüşmesi yapıldığını hatırlatarak, "Çevrim içi yöntem ile canlı yayında ABD Başkanı Biden ile tartışmamızı devam ettirmeyi öneriyorum. Erteleme olmadan, doğrudan, açık, canlı bir münazara. Bana öyle geliyor ki Rus halkı, Amerikan halkı ve diğer pek çok ülke halkı için ilginç olacak." dedi.

Bu meseleyi uzatmak istemediğini ve hafta sonu dinlenmek için ormana gitmek istediğini belirten Putin, bu yüzden yarın ya da pazartesi bu münazarayı yapmayı önerdi.

Putin, "Amerikan tarafı için uygun olan herhangi bir zamanda biz hazırız. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat veriyorum." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Biden'e çevrim içi münazara teklif etti - Son Dakika


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