Putin: "Kiev, mümkün olan her şekilde müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor" - Son Dakika
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Putin: "Kiev, mümkün olan her şekilde müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor"

18.03.2022 14:23
Putin: "Kiev, mümkün olan her şekilde müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e, "Kiev, mümkün olan her şekilde müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e, " Kiev, mümkün olan her şekilde müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki durumu ele aldı. Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Makiivka yerleşim bölgelerinde ağır kayıplara yol açan saldırılar gerçekleştirdiğini iddia ederek Batı'nın bu savaş suçlarını görmezden geldiğini belirtti. Putin ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri'nin sivillerin şehirlerden çıkışı için güvenli koridorlar düzenlemek de dahil olmak üzere sivillerin hayatı için mümkün olan her şeyi yaptığını savundu. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında devam eden görüşmelere de değinen Putin, "Kiev'in mümkün olan her şekilde müzakere sürecini geciktirmeye çalıştığını ve gerçekçi olmayan teklifler sunduğunu" ifade etti. Putin Rus tarafının ilkeli yaklaşımları doğrultusunda çözüm arayışlarını sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise görüşmede Putin'den Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurma emri vermesini istedi. Putin'den diplomatik bir çözüm bulma konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyleyen Scholz, Ukrayna'daki insani durumun da iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin "Ukrayna'da devam eden savaş ve savaşı sona erdirme çabaları" hakkında yaklaşık 1 saat görüştüğü belirtildi.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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