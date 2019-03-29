Son Dakika Haberleri: Putin, Kırgız Yazar Aytmatov'un Müzeye Dönüşen Evini Ziyaret Etti - Bişkek

Putin, Kırgız Yazar Aytmatov'un Müzeye Dönüşen Evini Ziyaret Etti - Bişkek

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'teki temasları çerçevesinde, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un müzeye dönüşen evini ziyaret etti.

Putin, Kırgız Yazar Aytmatov'un Müzeye Dönüşen Evini Ziyaret Etti - Bişkek, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'teki temasları çerçevesinde, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un müzeye dönüşen evini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:01 Kaynak: AA

Cengiz Aytmatov, Vladimir Putin, Güncel
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