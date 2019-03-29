Putin, Kırgız Yazar Aytmatov'un Müzeye Dönüşen Evini Ziyaret Etti - Bişkek
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'teki temasları çerçevesinde, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un müzeye dönüşen evini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:01 Kaynak: AA
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