Putin, kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılanların hazırlık sürecini denetledi - Son Dakika
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Putin, kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılanların hazırlık sürecini denetledi

20.10.2022 19:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin hazırlık sürecini denetledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin hazırlık sürecini denetledi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın Ryazan bölgesinde Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bir poligonu ziyaret etti.

Kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin poligondaki hazırlık sürecini denetleyen Putin'e, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu süreçle ilgili bilgi verdi.

Ağır zırhlı araçların kullanımıyla çeşitli askeri manevraları izleyen Putin, poligondaki atış bölümlerini de ziyaret etti.

Kremlin tarafından paylaşılan görüntüde, Putin'in poligonda keskin nişancı tüfeği ile atış yaptığına dair kareler yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti. Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

Putin, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, kısmi seferberlik kapsamında 222 bin kişinin silah altına alındığını belirterek "Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Hafta başında, Rusya'nın başkenti Moskova dahil bazı bölgelerde kısmi seferberlik sürecinin sona erdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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Vladimir Putin, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

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