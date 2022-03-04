Putin: "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok" - Son Dakika
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Putin: "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok"

04.03.2022 15:13
Putin: "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelere ilişkileri normalleştirme çağrısında bulunduğu konuşmasında, "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelere ilişkileri normalleştirme çağrısında bulunduğu konuşmasında, "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Mareşal Rokossovskiy gemisinin bayrak çekme törenine video konferans yoluyla katıldı. Törende konuşan Putin, "Ne kadar zor olursa olsun, gelişmeye devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanında ve elbette Baltık, Arktika ve Uzak Doğu bölgelerinde de ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz" diyerek bu önlemlerin hem bölge hem de tüm Rusya'da sosyal ve ekonomik yönden fırsatlar doğuracağını söyledi.

"KOMŞU ÜLKELERİMİZE KARŞI KÖTÜ BİR NİYETİMİZ YOK"

Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılardan sonra Batılı ülkelerden kendilerine yönelik ekonomik yaptırımlara da karşılık veren Putin, "Eğer birileri Rusya ile iş birliği yapmak istemezse de her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız, zira yeni beceriler ediniyoruz" dedi. Putin, "Tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok, onlara durumu tırmandırmamalarını, herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ederim. Biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve öyle yapmaya devam edeceğiz. Durumu tırmandırmak veya ilişkilerimizi daha da kötüleştirmek için bir neden görmüyoruz. Tüm eylemlerimiz yalnızca Rusya'ya karşı birtakım dostça olmayan adımlara yanıt olarak gerçekleştiriliyor. Herkes ilişkileri normalleştirmeyi düşünmeli" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak-İHA)

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Kaliningrad, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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