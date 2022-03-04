Putin: "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok" - Son Dakika
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Putin: "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok"

04.03.2022 14:57
Putin: "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ilişkilerde komşu ülkelerin durumu tırmandırmaması gerektiğini belirterek, "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ilişkilerde komşu ülkelerin durumu tırmandırmaması gerektiğini belirterek, "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Putin, yeni bir Rus gemisinin suya indirilmesiyle ilgili toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın zorluklara rağmen gelişmeye devam edeceğini kaydeden Putin, "Ülke genelinde ulaştırma ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz. Bunu Baltık Denizi'nde, Kuzey Kutbu'ndaki bölgelerimizde Uzak Doğu'da gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Putin, komşu ülkelerle ilişkilerin bozulmasını istemediklerini aktararak, "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok. Durumu daha da kötüleştirmemelerini ve herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ederim. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin: 'Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok' - Son Dakika


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