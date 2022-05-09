Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı - Son Dakika
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Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı

09.05.2022 13:14

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde açıklamalarda bulunduğu sırada Rus televizyonlarına siber saldırı düzenlendi. Ukraynalı hacker'lar ekranlarda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde. Televizyonlar ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır." sözlerini yayınladılar.

Dünyanın gözü bugün Moskova'da. 9 Mayıs, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıldönümü. Rusya bu yıl zaferin 77'inci yıldönümünü kutlayacak. Zafer Günü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle bu yıl ayrı bir önem kazandı. Kızıl Meydan'da kutlamalar başladı.

İŞGALİ BÖYLE SAVUNDU: ALINMIŞ TEK DOĞRU KARARDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Rusya, saldırganlığa önleyici bir tepki verdi. Bu, zorunlu, zamanında alınmış ve tek doğru karardı. Egemen, güçlü ve bağımsız bir ülkenin kararı" dedi.

SİBER SALDIRI DÜZENLENDİ

Putin'in konuşması sırasında Rus televizyonlarına siber saldırı düzenlendi. Saldırı, MTS mobil operatörü NTV Plus, Rostelecom ve Wink tarafından iletilen çeşitli kanalların çevrimiçi izleyicilerini etkiledi.

"BİNLERCE ÇOCUĞU KANI ELİNİZDE"

Putin'in konuşması sırasında ekranlarda şu mesaj yer aldı; "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde. Televizyonlar ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır."

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Son Dakika Güncel Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, 'Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde' mesajı - Son Dakika


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