- Putin: "Korona virüs aşısı yaptıracağım" - Son Dakika

- Putin: "Korona virüs aşısı yaptıracağım"

17.12.2020 13:54

- Putin: "Korona virüs aşısı yaptıracağım" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında kendisinin de korona virüs aşısını yaptıracağını söyledi.

- Putin: "Korona virüs aşısı yaptıracağım"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında kendisinin de korona virüs aşısını yaptıracağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl sonu basın toplantısı düzenliyor. Daha önce Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen bu toplantılarda gazeteciler Putin'e yüz yüze sorular soruyordu. Salgın nedeniyle bu yıl formatta değişiklik yapıldı. Rusya'nın farklı bölgelerinde kurulan basın odalarında toplanan gazeteciler telekonferans yoluyla Putin'e sorular sordu. Putin ise gazetecilerin sorularına Kremlin Sarayı'ndan görüntülü olarak cevap verdi. Birçok televizyon kanalından canlı yayınlanan toplantıda moderatörlük görevini Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov üstlendi.

"Salgına hazırlıklı değildik"

Rusya'nın sağlık sisteminin salgına hazır olmadığını söyleyen Putin, "Pandeminin hayatın her alanını etkilediği doğru, fakat bu korona virüs Rusya'ya özgü değil, tüm dünyaya özgü bir problem. Pek çok sorunla karşılaşmış olmamıza rağmen kesin bir biçimde söyleyebilirim ki bu problemleri iyi bir biçimde başa çıktık, muhtemelen pek çok ülkeden çok daha iyi bir biçimde. Bazı problemler hala çözülemedi. Hala karşılaştığımız sorunlar denizi var. Bu sorunlara hızlıca cevap verebilme yeteneği de var. Personellerimizi hemen yetiştirebildik, tıbbi kurumlarımızı hazırladık, ek ödemeler tahsis ettik ve sağlık alanındaki öğrencilerimizi harekete geçirebildik" dedi. Yaptıkları reformlar sayesinde Rus halkının doğrudan tıbbi ürün ve ilaçlara ulaşabildiğini söyleyen Putin, "Ülkede koruyucu ekipman üretimimizi hızla arttırdık. Maske üretimimiz 20 kat arttı. İlaç hacmi 2 katına çıktı. Bazı bölgelerde sorunlar var ama bunlar lojistik, üretim ve satın almayla ilgili sorunlar" ifadelerini kullandı.

"Sıra bana gelince korona virüs aşısı yaptıracağım"

Rusya lideri Putin, Novosibirsk Bölgesi'nden bir gazetecinin aşı yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili soruya cevap vererek, "Rusya, korona virüs aşısını üreten ve tescil ettiren ilk ülke. Sputnik V iyi bir aşı, hem güvenli hem de hızlı etki ediyor. Belli yaş aralığındaki kişilere aşı uygulanmaya devam ediliyor. Herkesi uzmanların tavsiyelerine uymaya davet ediyorum. Benim yaş aralığımdakiler için aşı sırası henüz gelmedi. Bu yüzden daha aşı olmadım. Ama sıra bana gelince korona virüs aşısı yaptıracağım" dedi.

- Putin: Korona virüs aşısı yaptıracağım
- Putin: Korona virüs aşısı yaptıracağım
- Putin: Korona virüs aşısı yaptıracağım
- Putin: Korona virüs aşısı yaptıracağım

Rusya Devlet Başkanı, Kremlin Sarayı, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Putin: 'Korona virüs aşısı yaptıracağım' - Son Dakika


Son Dakika

Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı
Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı         
13:54
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın         
11:42
11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:16:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Putin: "Korona virüs aşısı yaptıracağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei