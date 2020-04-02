Putin, Kovid-19 önlemleri kapsamında idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin, Kovid-19 önlemleri kapsamında idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzattı - Son Dakika

Putin, Kovid-19 önlemleri kapsamında idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzattı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinlerin ay sonuna kadar uzatılması kararı verdi.

Putin, Kovid-19 önlemleri kapsamında idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzattı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinlerin ay sonuna kadar uzatılması kararı verdi.

Putin, televizyon kanallarından halka hitabında, Rusya'da daha önce uygulanan idari izinlerin salgınla mücadelede olumlu yönde zaman kazandırdığına dikkati çekti.

Uzmanların dünyadaki salgın seviyesinin Rusya dahil henüz en üst noktasına gelmediğini düşündüğünü belirten Putin, "Bu bağlamda, maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izin süresini ay sonuna kadar yani 30 Nisan'a kadar uzatmaya karar verdim." dedi.

Rusya'nın farklı nüfus yoğunluklarına sahip çok büyük bir ülke olduğunu söyleyen Putin, Moskova dahil federasyonun diğer bölgelerinde de Kovid-19'un insanlar için çok ciddi tehdit yarattığını, önlemlere rağmen durumun düzeltilemediği yerler olduğunu ifade etti.

Salgının gidişatına göre ek kararlar alacaklarını ve eğer durum izin verirse izin günlerinin sayısını kısıtlama yönünde değişiklik yapacaklarını kaydeden Putin, önceden olduğu gibi devlet idaresinin, sürekli üretim yapan işletmelerin, temel ihtiyaç malzemesi satan mağazaların ve tüm yaşam destek hizmetlerinin çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Putin, hafta sonuna kadar federasyon bölgeleri yöneticilerine verilen ilave yetkilerle salgına karşı ek önlemler alınacağını anlattı.

Putin, geçen hafta Kovid-19 kapsamında ülkede çalışanların, maaşlarının kesilmemesi şartıyla 28 Mart'tan 5 Nisan'a kadar idari izinli sayılması kararı almıştı.


Rusya'da bugün 771 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 548'e çıkmış, 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle de ölü sayısı 30'a ulaşmıştı.

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:16 Kaynak: AA

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