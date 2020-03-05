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Putin: "Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi...
6 saat önce
Putin: "Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk, çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:20 Kaynak: AA
Putin: "Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk, çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu."
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