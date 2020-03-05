Putin: "Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin: 'Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi... - Son Dakika

Putin: "Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin: Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi...

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:46 Kaynak: AA
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