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Putin: "Kuzey Akım 2'nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı" - Son Dakika

Putin: "Kuzey Akım 2'nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı"

04.06.2021 18:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'dan çıkarılan doğal gazı Baltık Denizi altından Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin ilk etabında boru döşeme işleminin tamamlandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'dan çıkarılan doğal gazı Baltık Denizi altından Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin ilk etabında boru döşeme işleminin tamamlandığını açıkladı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Uluslararası Ekonomik Forumu gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşmasında küresel ekonomik sıkıntı, korona virüs salgınına bağlı çalışmalar, Rusya'daki ekonomik durum, Avrupa ile ilişkiler ve Rusya'da çıkarılan doğal gazın Baltık Denizi altından Avrupa'ya taşınması ile ilgili konulara değindi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun video konferans yöntemiyle katıldığı forumun moderatörlüğünü ise Rus gazeteci Stanislav Natanzon üstlendi.

"KUZEY AKIM 2'NİN İLK ETABINDA BORU DÖŞEME İŞLEMİ TAMAMLANDI"

Forumdan 2 buçuk saat önce boru hattı döşemesinin tamamlandığının haberini aldığını söyleyen Putin, "2 buçuk saat önce Kuzey Akım 2 projesinin döşemesinin tamamlandığını, ikinci bölümdeki çalışmaların devam ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Boru hattı Almanya tarafından ve Rusya tarafından buluşturuldu" dedi. Boru hattının ilk bölümüne gaz verilebilecek durumda olduğunu ifade eden Putin ikinci bölümdeki çalışmaların ne zaman sonlanacağına dair, "Bu bölümdeki hattın 1 buçuk ile 2 ay içerisinde tamamlanmasını umuyorum" şeklinde konuştu. Boru hattının Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkiler açısından iyi bir köprü olduğunu vurgulayan Putin, "Avrupa ile benzer projeler gerçekleştirmeye hazırız" diyerek Avrupalı ülkelere iş birliği mesajı verdi.

Putin'in sözlerinin ardından söz alan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexandr Novak da boru hattının yalnızca 100 kilometrelik bir kısmında çalışmanın sürdürüldüğünü ve ilk bölüme artık gaz verilebileceğini belirtti.

RUSYA'NIN SERA GAZI SALINIMI 2050 YILINDA AVRUPA SEVİYESİNİN ALTINA İNECEK

Rusya lideri Putin doğal gazın yeni nesil temiz bir enerji olduğunu savunarak aynı zamanda Rusya'nın Paris İklim Anlaşması'nı desteklediğini söyledi. Dünya kamuoyunda Rusya'nın küresel iklim değişikliğini umursamadığı yönündeki eleştirileri haksız bulduğunu ifade eden Putin, ülkesinin iklim değişikliğinin sonuçlarının farkında olduğunu dile getirdi. Putin, "Sık sık Rusya'nın küresel çevre sorunlarını dikkate almadığına yönelik eleştiriler duyuyoruz. Bu saçmalık, çarpıtma, düpedüz hayalperestlik. Ne diyebilirim ki" diyerek eleştirilere tepki gösterdi. Putin iklim değişikliği konusunda hükümeti 2050 yılına kadar sera gazı salınımı konusunda Avrupa'daki seviyenin altına indirilmesi için görevlendirdiğini, 1 Ekim' kadar bir plan hazırlanmasını istediğini aktardı.

"YABANCILARIN RUSYA'YA GELİP AŞI OLMALARINI DA SAĞLAYABİLİRİZ"

Covid-19 salgını ile mücadeleden bahseden Putin, Rusya'nın geliştirdiği aşıların üretimini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Yerli ilaç sanayimiz aşı üretimini arttırmaya hazır. Kendi ihtiyaçlarımızı tamamıyla karşılayabilecek kapasitemizin olmasının yanında, yabancıların Rusya'ya gelip aşı olmalarını da sağlayabiliriz" dedi.

BATI'YA SPUTNİK V ELEŞTİRİSİ

Özellikle Batılı ülkelerin Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını tescil etmemesini eleştiren Putin, "Ya yardıma gereksinimi bulunan yerlere yeterince aşı yardımı yapılmıyor ya da etkili olduğu kanıtlanmış güvenilir aşıların kullanımı siyasi nedenlerle yasaklanıyor" dedi. Putin ayrıca dünya nüfusunun yalnızca yüzde 10'unun aşılandığını hatırlatarak bu yönde çalışmaların hızlandırılması gerektiğini savundu.

ULUSLARARASI DERECELENDİRME KURULUŞLARINA TEPKİ

Ekonomik alanda uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Rusya ve diğer ülkeler ile ilgili analizleri eleştirilirken, Rusya lideri Putin de bu konuya dikkat çekti. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarını eleştiren Putin, "Onların derecelendirmelerinin her zaman objektif olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hala büyüyoruz ve bazı alanlarda gelişme sağlıyoruz" dedi.

Rusya'da özelleştirmelere devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, Rus Sberbank'ın yabancı hisselerini örnek göstererek, "Özelleştirmeler ile çok daha ileriye gitmemiz gerektiğini farkındayız" dedi. Rusya'da inşaat sektörü ile ilgili prosedürlerin yumuşatılabileceğini söyleyen Putin, ülkesinde inşaat kalitesi ve güvenilirliğinin arttırılmasını sağlayacak adımların atılması gerektiğini kaydetti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Putin: Kuzey Akım 2'nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı
Putin: Kuzey Akım 2'nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı
Putin: Kuzey Akım 2'nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı
Putin: Kuzey Akım 2'nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı
Putin: Kuzey Akım 2'nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı
Putin: Kuzey Akım 2'nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Baltık Denizi, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin: 'Kuzey Akım 2'nin ilk etabında döşeme işlemi tamamlandı' - Son Dakika


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