Putin, Lavrov'un sözleri için İsrail'den özür diledi - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözleri için İsrail'den özür diledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki askeri operasyonlar hakkında bilgi verdi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, Naftali Bennet'i ve İsrail halkını bugün kutlanan İsrail Bağımsızlık Günü nedeniyle samimi bir şekilde kutladı. Dostane Rus-İsrail ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin liderleri arasında faydalı temasların sürdürülmesi konusunda karşılıklı ilgi dile getirildi. Ukrayna'daki durumla ilgili detaylı bir görüş alışverişi devam etti" denildi.

"BM temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği içinde yürütülen, milliyetçi oluşumlar tarafından rehin tutulan Azovstal fabrikasının topraklarından sivillerin tahliyesi de dahil olmak üzere insani yönlere özel önem verilmektedir" ifadeleri kullanılan açıklamada, Rus ordusunun sivillerin tahliyesi için güvenliği sağlamaya hazır olduğu, Kiev yönetiminin de fabrika alanındaki Ukrayna askerlerine silah bırakma emri vermesi gerektiği belirtildi.

PUTİN'DEN LAVROV ÖZRÜ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İtalyan televizyonuna verdiği demeçte Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözleri için Putin'in Bennet'ten özür dilediği aktarıldı.

Putin'in Lavrov'un sözleri için Benett'en özür dilediği ve Benett'in de Putin'in özrünü kabul ettiği belirtilen açıklamada, Bennett'in de Putin'e Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği ifade edildi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ise Putin özür dilediğine dair ayrıntıya yer verilmemesi dikkat çekti.

(Erhan Altıparmak - İHA)