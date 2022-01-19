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Son dakika haberleri... Putin'le görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi: "40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Putin'le görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi: "40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz"

19.01.2022 20:05

Son dakika haberi... - Putin'le görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi: "40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz" İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği görüşmede, "40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz.

- Putin'le görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi: "40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz"

MOSKOVA - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği görüşmede, "40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz. Umarım tüm çabalarımız ABD yaptırımlarının kaldırılmasını sağlar. Yaptırımlar nedeniyle ülkemizdeki ilerlemeyi durdurmayacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya ziyaret gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, temasları kapsamında Kremlin Sarayında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Zirvede İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanması, iki ülke arasında ticaret ve ekonomik iş birliği, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konular ele alındı. Putin, görüşmede İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e de Reisi ile selam gönderdi. Putin, "Çabalarımız sayesinde önemli ölçüde Suriye hükümetinin uluslararası terörizmle bağlantılı tehditlerin üstesinden gelmesine yardımcı olmayı başardık. Şimdi tabii ki hem siz hem de biz Afganistan'da gelişen durumdan endişe duyuyoruz. Tüm bu konuları sizinle tartışmak, bu sorunlar hakkındaki tutumunuzu öğrenmek istiyorum" dedi.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na dair tutumunuz bizim için çok önemli"

Putin, İran'ın nükleer programı çerçevesinde Kapsamlı Ortak Eylem Planı hakkında Tahran yönetiminin tutumuna değinerek, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na yönelik tutumunuz bizim için çok önemli" dedi. İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nde gözlemci statüsünde bulunduğunu hatırlatan Putin, Avrasya Ekonomik İşbirliği temelinde de ilişkilerin geliştirildiğine dikkat çekerek, "İran ile Avrasya Ekonomik İşbirliği arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. Rusya-İran arasındaki ticaret hacmine dair bilgiler paylaşan Putin, "Geçtiğimiz yıl salgına rağmen ticaret hacmimizde yüzde 38'lik bir büyüme gerçekleşti. Ülkelerimiz arasında büyük projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Reisi ile sürekli temas halindeyiz. Ne video konferans görüşmesi ne de telefon görüşmesi ikili görüşmenin yerini alabilir" ifadelerini kullandı.

"40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz"

Reisi ise görüşmede Moskova ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ve bunun önünde hiçbir engelin olmadığını söyleyerek, "Moskova ile stratejik işbirliğimizi geliştirmek ve ikili ilişkimizi artırmak istiyoruz. Ticaret hacmimizi Rusya ile arttırmak ve bu konuda çalışmalar yapmak önceliğimiz" diye konuştu. ABD yaptırımlarının kaldırılması için çalıştıklarını kaydeden Reisi, "40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz. Umarım tüm çabalarımız ABD yaptırımlarının kaldırılmasını sağlar. Yaptırımlar nedeniyle ülkemizdeki ilerlemeyi durdurmayacağız" ifadelerini kullandı. Reisi, "Suriye'de Rusya ile birlikte terörle mücadele konusunda iyi tecrübeler elde ettik. Bu, Moskova ile ilişkimizde önemli bir temeli oluşturuyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşma yapması bekleniyor.

Son dakika haberleri... Putin'le görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi: 40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz
Son dakika haberleri... Putin'le görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi: 40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz
Son dakika haberleri... Putin'le görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi: 40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Putin'le görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi: '40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Putin'le görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi: "40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz" - Son Dakika
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