Putin: "Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" - Son Dakika
Son Dakika Politika Putin: 'Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak' - Son Dakika

Putin: "Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak"

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2019 yılı değerlendirme toplantısında, "Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" açıklamasında bulundu.

Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2019 yılı değerlendirme toplantısında, "Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" açıklamasında bulundu.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl 15.sini gerçekleştirdiği yıl sonu değerlendirme toplantısına Rusya, ABD ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden toplam bin 895 gazeteci katıldı. Özellikle Rusya-ABD ilişkilerine dair soru alan Putin, rakibi olarak görülen ülkenin kendilerine karşı politikalarını eleştirdi. ABD ile Rusya arasında süren ve önümüzdeki Şubat ayında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) üzerine açıklamalarda bulunan Putin, Rusya olarak bu anlaşmayı uzatma konusunda istekli olduklarını belirterek ABD tarafından henüz bir cevap alamadıklarını ifade etti.


Trump'ın azil süreci


ABD Başkanı Donald Trump'ın iç politikada süren azil süreciyle ilgili görüşlerini dile getiren Putin, "Trump'ın azil süreci tamamen yapay gerekçelere dayanıyor. Tüm bu süreç, seçimi kaybeden Demokratların giriştiği iç kavganın neticesi. Trump'ı ilk başta Rusya'yla iş birliği yapmakla suçlamışlardı. Şimdi de Ukrayna'ya baskı yapmakla itham ediyorlar. ABD Temsilciler Meclisi'nin görevden azlini onaylamış olmasının, Trump'ın başkanlığının sonu olduğundan emin değilim. Senato'nun Trump'ı görevden alacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.


"Libya konusu Türk heyetiyle ele alınacak"


Libya'da yaşanan iç savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, konu ile ilgili Moskova'da Türk heyetiyle görüşme gerçekleştirileceğini belirterek, "Libya'dakinin hassas bir sorun olduğunu biliyoruz. Libya'da karşı karşıya olan taraflarla çeşitli ülkelerin ilişki içinde olduğunu, söz konusu ilişkilerin seviyesinin de çeşitlilik gösterdiğinin bilincindeyiz. Libya konusu Moskova'ya gelecek olan Türk heyetiyle ele alınacak" dedi.


Rus gazının Avrupa'ya aktarımı konusunda Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 gibi yeni projeler için çalışmalara devam edildiğini hatırlatan Putin, gaz akışı için Ukrayna hattından vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, "Türk Akım ya da Kuzey Akım 2 gibi yeni doğal gaz boru hattı projelerine rağmen ülkemizde çıkarılan doğal gazın Ukrayna üstünden transit yoluyla başkalarına ulaştırılmasına devam edeceğiz. Doğal gazın Ukrayna üstünden transit yolla Avrupa'ya iletilmesi, bizim için daha maliyetli. Ancak Rusya bu transit yolunu korumaya hazır" dedi. Ukrayna ile Rusya arasında süren doğal gaz sevkıyatı anlaşmasına dair görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Putin, bu konuda Ukrayna'ya ucuz doğal gaz sağlayabileceklerini de sözlerine ekledi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Moskova, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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