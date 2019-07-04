Putin, Libya sorunundan NATO'yu sorumlu tuttu
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Libya devletini yıkan NATO kararıydı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:12
Devlet Başkanı Putin, "Libya
devletini yıkan NATO kararıydı. Sonucu görüyoruz, kaos. Ülkede silahlı gruplar çatışıyor. En kısa zamanda ateşkes ilan edilmesini ve normalleşme sürecine geçilmesini istiyoruz." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Libya'daki olaydan NATO'yu sorumlu tuttu
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