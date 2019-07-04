Son Dakika Haberleri: Putin, Libya sorunundan NATO'yu sorumlu tuttu
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Putin, Libya sorunundan NATO'yu sorumlu tuttu

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Libya devletini yıkan NATO kararıydı.

Putin, Libya sorunundan NATO'yu sorumlu tuttu, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Libya devletini yıkan NATO kararıydı. Sonucu görüyoruz, kaos. Ülkede silahlı gruplar çatışıyor. En kısa zamanda ateşkes ilan edilmesini ve normalleşme sürecine geçilmesini istiyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:12 
Vladimir Putin, Libya, Ekonomi
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