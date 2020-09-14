Putin-Lukaşenko görüşmesi Soçi'de başladı - Son Dakika

Putin-Lukaşenko görüşmesi Soçi'de başladı
Rusya Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasındaki görüşmenin başladığını duyurdu.
Rusya Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasındaki görüşmenin başladığını duyurdu.
Rusya Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasındaki kritik görüşmenin başladığı açıklandı. Açıklama Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. İki liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki konutunda başladığını ifade eden Peskov, görüşmenin ne kadar süreceği hakkında bilgi vermedi. Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri devam ederken, Lukaşenko ve Putin ilk kez yüz yüze biraraya geldi. Kritik görüşmenin Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı başkent Minsk'te yapılan gösteriler olduğu tahmin ediliyor.
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