Putin: Lukaşenko'ya yardım için özel birlik hazırladık

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'nun isteği üzerine, Belarus'a gönderilmeye hazır özel ihtiyat kuvvetleri oluşturduklarını söyledi.

Rusya'nın Rassiya-1 televizyon kanalına demeç veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko'nun kendisinden, Belarus'a gönderilmek üzere, Rusya güvenlik kuvvetlerinde çalışan kişilerden özel bir ihtiyat kuvveti oluşturulması ricasında bulunduğunu ve kendilerinin bu ricayı yerine getirdiklerini söyledi. Putin, diğer taraftan, Belarus'ta durum kontrolden çıkmadıkça, bu birliklerin Belarus'a gönderilmesinin söz konusu olmayacağını belirtti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Belarus'ta 9 Ağustos'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi açıklamalarda mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasına karşılık, muhalifler, sonuçların hileli olduğunu öne sürerek, üç haftadır protesto gösterileri düzenliyor. Avrupa Birliği'nin muhalifleri desteklemesine tepki gösteren Moskova yönetimi ise, konunun Belarus'un iç meselesi olduğunu ifade etmişti. Rusya ve Belarus cumhurbaşkanları, krizin bşalamasından bu yana, dört kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.