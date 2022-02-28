Putin, Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartı iletti - Son Dakika
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Putin, Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartı iletti

28.02.2022 19:35
Putin, Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartı iletti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartını iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartını iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, liderlerin telefon görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik barış şartlarının masaya yatırıldığı ve Rusya'nın güvenlik konularının ele alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Fransız tarafı ile Rusya'nın Donbass'ı korumak için gerçekleştirdiği özel operasyon değerlendirildi ve konunun Kiev ile kurulacak diyalogla çözülmesi umudunu iletti. Putin, bölgedeki düzenlemenin Rusya'nın meşru güvenlik haklarının dikkate alınmasıyla mümkün olacağının altını çizdi. Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi şartları da iletildi" ifadeleri kullanıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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