Putin, Macron ile Libya krizini görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Libya krizini görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin, "Libya'da çatışan tarafların, Rusya ile Türkiye arasında 8 Ocak'ta yapılan anlaşmalar bağlamında 12 Ocak itibarıyla ilan edilen ateşkese uyması gerektiği vurgulandı." ifadesine yer verildi.

Libya krizinin siyasi diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Libya krizine ilişkin Berlin'de yapılması planlanan barış konferansının başarılı şekilde gerçekleşmesi için destek verileceği" kaydedildi.

Ukrayna'nın doğusu ve Suriye meselelerinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, iki liderin, İran nükleer anlaşmasının korunması yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.