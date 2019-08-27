Son Dakika Haberleri: Putin, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda
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Putin, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.

Putin, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:29 Kaynak: AA
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