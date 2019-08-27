Putin, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:29 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da Erdoğan ve Putin uçakları birlikte inceledi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı