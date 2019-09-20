Son Dakika Haberleri: Putin "Merkez-2019" tatbikatını izledi
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Putin "Merkez-2019" tatbikatını izledi

2 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güneyinde yapılan "Merkez-2019" askeri tatbikatını izledi.

Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güneyinde yapılan "Merkez-2019" askeri tatbikatını izledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Donguz poligonundaki tatbikatın ana etabını Putin ile birlikte Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da takip etti. Ayrıca Putin ve Ceenbekov, tatbikat bölgesinde incelemelerde bulundu.

Putin, tatbikatı terörle mücadele dahil öngörülemeyen durumlara karşı ordunun hazırlığı olarak nitelendirdi.

16 Eylül'de başlayan Merkez-2019 tatbikatı Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılıyor.

Tatbikatta Rusya, Çin, Pakistan, Kırgızistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'dan 128 bin asker, 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi yer alıyor.

Merkez-2019 tatbikatı 21 Eylül'de sona erecek.

Vladimir Putin, Kırgızistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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