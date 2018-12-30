Putin: "Moskova ve Ankara'nın Ortak Çabalarıyla Suriye'de Terörizmle Mücadeleye ve Bu Ülkedeki...
57 dakika önce
Putin: "Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor.
Putin
: "Moskova
ve Ankara
'nın ortak çabalarıyla Suriye
'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:48 Kaynak: AA
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