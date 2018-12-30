Son Dakika Haberleri: Putin: "Moskova ve Ankara'nın Ortak Çabalarıyla Suriye'de Terörizmle Mücadeleye ve Bu Ülkedeki...

Putin: "Moskova ve Ankara'nın Ortak Çabalarıyla Suriye'de Terörizmle Mücadeleye ve Bu Ülkedeki...

57 dakika önce

Putin: "Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor.

Putin:
Putin: "Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:48 Kaynak: AA

Suriye, Vladimir Putin, Ankara, Moskova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık İlber Ortaylı, Gençlik Yıllarından Fotoğraf Paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu Putin ve Şoygu Kızıl Meydan'da Çıktıkları Hokey Maçında Profesyonellere Taş Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 13:45:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin: "Moskova ve Ankara'nın Ortak Çabalarıyla Suriye'de Terörizmle Mücadeleye ve Bu Ülkedeki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]