Putin, muhalif gazeteciyi gözaltına alan 2 üst düzey polisi görevden aldı
8 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, muhalif gazeteci Golunov'un gözaltına alınması olayına karışan iki üst düzey polisi görevden aldı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:38
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, muhalif gazeteci Ivan Golunov'un uyuşturucu satma suçundan gözaltına alınması olayına karışan iki üst düzey polisi görevden aldı.
Yolsuzluk araştırmalarıyla bilinen gazeteci Ivan Golunov'un gözaltına alınmasının ardından yüzlerce muhalif ve medya mensubu, Golunov'a destek eylemleri yapmış ve protestolarda en az 400 kişi gözaltına alınmıştı.
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