Putin-Netanyahu görüşmesi sona erdi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Kremlin Sarayı'nda yapılan görüşme bitti.
Kremlin'den, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının da ele alındığı görüşmeden sonra görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama yapılmadı.
İsrail Başbakanı, görüşmenin ardından Moskova'dan ayrıldı.
Rus basınında, Netanyahu'nun Putin'in affı ile serbest bırakılan İsrailli Naama Issachar ile aynı uçakla Rusya'dan ayrıldığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Netanyahu görüşmesinin ardından gazetecilerin sözde Orta Doğu barış planı ile ilgili sorusunu cevapladı.
Putin'in ABD'nin bu planını destekleyip desteklemediği sorusuna Peskov, "Analiz etmeyi sürdürüyoruz." şeklinde yanıtladı.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı hakkında Putin'in fikirlerini öğrenmek istediğini belirtmişti.