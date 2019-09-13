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Putin, netanyahu ile görüştü

37 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra İsrail'de yaklaşan seçimler de ele alındı.

Putin, netanyahu ile görüştü

Vladimir Putin, İsrail, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:33 Kaynak: DHA
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