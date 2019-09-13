Putin, netanyahu ile görüştü
37 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:33 Kaynak: DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.
Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra İsrail'de yaklaşan seçimler de ele alındı.
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