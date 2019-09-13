Putin, netanyahu ile görüştü

Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra İsrail'de yaklaşan seçimler de ele alındı.

İkili görüşme öncesi Putin ve Netanyahu açıklamalarda bulundu. İki ülkeninin arasındaki ilişkilere Netanyahu'nun ciddi katkıları olduğunu belirten Putin, güvenlik ve askeri işbirliği alanında Netanyahu'nun çabalarının, ikili ilişkileri iyi bir boyuta taşıdığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden detaylar

Putin ve Netanyahu'nun konuşmaları

