Putin, netanyahu ile görüştü
2 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:07 Kaynak: DHA
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Soçi
'de İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.
Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra İsrail'de yaklaşan seçimler de ele alındı.
İkili görüşme öncesi Putin ve Netanyahu açıklamalarda bulundu. İki ülkeninin arasındaki ilişkilere Netanyahu'nun ciddi katkıları olduğunu belirten Putin, güvenlik ve askeri işbirliği alanında Netanyahu'nun çabalarının, ikili ilişkileri iyi bir boyuta taşıdığını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden detaylar
Putin ve Netanyahu'nun konuşmaları
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