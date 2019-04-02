Putin Netanyahu ile Moskova'da Görüşecek
56 dakika önce
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova'da görüşeceğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova
'da görüşeceğini bildirdi.
Peskov, yaptığı açıklamada, 4 Nisan
'da Netanyahu'nun Moskova'ya kısa bir çalışma ziyareti için geleceğini belirterek, "Netanyahu, Putin ile 4 Nisan'da kısa ve hızlı bir görüşme gerçekleştirecek." dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin
, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde Orta Doğu
'daki son durumu ele almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:19 Kaynak: AA
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