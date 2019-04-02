Son Dakika Haberleri: Putin Netanyahu ile Moskova'da Görüşecek

Putin Netanyahu ile Moskova'da Görüşecek

56 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova'da görüşeceğini bildirdi.

Putin Netanyahu ile Moskova'da Görüşecek, System.String[]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova'da görüşeceğini bildirdi.

Peskov, yaptığı açıklamada, 4 Nisan'da Netanyahu'nun Moskova'ya kısa bir çalışma ziyareti için geleceğini belirterek, "Netanyahu, Putin ile 4 Nisan'da kısa ve hızlı bir görüşme gerçekleştirecek." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki son durumu ele almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:19 Kaynak: AA

İsrail, Moskova, Vladimir Putin, Güncel
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