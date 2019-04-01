Putin, Netanyahu ile "Orta Doğu"Yu Görüştü
59 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu
'daki durumu görüştü.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.
Açıklamada, "İki ülke arasında askeri konulardaki temasların yanı sıra ikili iş birliği ile ilgili güncel konular ve Orta Doğu'daki durum ele alındı." ifadelerine yer verildi.
Geçen hafta, üst düzey bir İsrailli yetkili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye
krizinin çözümü" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e plan sunduğunu öne sürmüştü.
Kremlin ise Netanyahu'nun Putin'e böyle bir plan sunduğuna yönelik iddiaları reddetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:57 Kaynak: AA
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