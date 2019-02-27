Putin, Netanyahu'yu Kabul Etti
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu kabul etti.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, İsrail
Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu kabul etti.
Başkent Moskova
'da gerçekleşen görüşmeye dair Kremlin'den yapılan açıklamada liderlerin ikili ticaret, ekonomik ve insani işbirliği konularını; özellikle uluslararası ve bölgesel sorunları, Suriye
'deki durumu ve İsrail- Filistin
çatışmasının çözümüne dair meseleleri ele aldıkları belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:48 Kaynak: DHA
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