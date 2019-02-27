Son Dakika Haberleri: Putin, Netanyahu'yu Kabul Etti

Putin, Netanyahu'yu Kabul Etti

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu kabul etti.

Putin, Netanyahu'yu Kabul Etti, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu kabul etti.

Başkent Moskova'da gerçekleşen görüşmeye dair Kremlin'den yapılan açıklamada liderlerin ikili ticaret, ekonomik ve insani işbirliği konularını; özellikle uluslararası ve bölgesel sorunları, Suriye'deki durumu ve İsrail- Filistin çatışmasının çözümüne dair meseleleri ele aldıkları belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:48 Kaynak: DHA

Filistin, İsrail, Vladimir Putin, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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