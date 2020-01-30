Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Netanyahu, Kremlin Sarayı'ndaki görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında, ABD ile Orta Doğu'daki durum konusunda müzakerelerde bulunduklarını; buna dair de Putin lie görüşeceğini söyledi.