Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti - Son Dakika Dünya

Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Netanyahu, Kremlin Sarayı'ndaki görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında,  ABD ile Orta Doğu'daki durum konusunda müzakerelerde bulunduklarını; buna dair de Putin lie görüşeceğini söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
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