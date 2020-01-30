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Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Kremlin Sarayı'nda kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'yı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Kremlin Sarayı'nda kabul etti.
Netanyahu, Kremlin Sarayı'ndaki görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında, ABD ile Orta Doğu'daki durum konusunda müzakerelerde bulunduklarını; buna dair de Putin lie görüşeceğini söyledi.
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