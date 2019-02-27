Putin, Netenyahu ile Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile başkent Moskova'da bir araya geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya ziyaret düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Görüşme üzerine açıklama yapan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin, Putin ve Netenyahu'nun iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, Filistin ve İsrail arasındaki ilişkiler, Suriye meselesi gibi konular üzerine görüştüklerini aktardı. Görüşme sırasında Netanyahu'nun Putin'i İsrail'e davet ettiği ve Putin'in daveti kabul ettiği kaydedildi. - MOSKOVA

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