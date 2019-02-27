Son Dakika Haberleri: Putin, Netenyahu ile Görüştü

Putin, Netenyahu ile Görüştü

16 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Putin, Netenyahu ile Görüştü, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya ziyaret düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Görüşme üzerine açıklama yapan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin, Putin ve Netenyahu'nun iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, Filistin ve İsrail arasındaki ilişkiler, Suriye meselesi gibi konular üzerine görüştüklerini aktardı. Görüşme sırasında Netanyahu'nun Putin'i İsrail'e davet ettiği ve Putin'in daveti kabul ettiği kaydedildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Moskova, İsrail, Vladimir Putin, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaralı Adam, Sırtına Saplanan Bıçakla Sigara İçmeye Çıktı Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli

Eşiyle Tartışan Bir Çocuk Annesi, Evinde İntihar Etti Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin, Netenyahu ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]