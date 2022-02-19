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Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı - Son Dakika

Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

19.02.2022 15:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tatbikatı takibinden detaylar MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tatbikatı takibinden detaylar MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.

Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.

Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.

Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.

Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı
Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı
Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

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Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı Putin ve Lukaşenko, Rusya'nın balistik ve seyir füzeleriyle tatbikatını birlikte izleyecek Putin ve Lukaşenko, Rusya'nın balistik ve seyir füzeleriyle tatbikatını birlikte izleyecek

Vladimir Putin, Nükleer, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı - Son Dakika


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