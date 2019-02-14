Putin: "Önemli Olan Astana Formatındaki Üç Ülke de İş Birliğini Pekiştirmeye Niyetlidir.
53 dakika önce
Putin: "Önemli olan Astana formatındaki üç ülke de iş birliğini pekiştirmeye niyetlidir.
Putin: "Önemli olan Astana formatındaki üç ülke de iş birliğini pekiştirmeye niyetlidir. Astana formatı önemli olduğunu teyit etmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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