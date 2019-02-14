Putin: "Önemli Olan Astana Formatındaki Üç Ülke de İş Birliğini Pekiştirmeye Niyetlidir.

Putin: "Önemli olan Astana formatındaki üç ülke de iş birliğini pekiştirmeye niyetlidir.

Putin: "Önemli olan Astana formatındaki üç ülke de iş birliğini pekiştirmeye niyetlidir. Astana formatı önemli olduğunu teyit etmiştir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Kamuda E-fatura Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi

Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı