Son Dakika Haberleri: Putin: "Önemli Olan Astana Formatındaki Üç Ülke de İş Birliğini Pekiştirmeye Niyetlidir.

Putin: "Önemli Olan Astana Formatındaki Üç Ülke de İş Birliğini Pekiştirmeye Niyetlidir.

53 dakika önce

Putin: "Önemli olan Astana formatındaki üç ülke de iş birliğini pekiştirmeye niyetlidir.

Putin:
Putin: "Önemli olan Astana formatındaki üç ülke de iş birliğini pekiştirmeye niyetlidir. Astana formatı önemli olduğunu teyit etmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Astana, Güncel
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