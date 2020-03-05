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Putin: "Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına ve insani yardım konusunda...
6 saat önce
Putin: "Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına ve insani yardım konusunda ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:24 Kaynak: AA
Putin: "Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına ve insani yardım konusunda ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz."
Son Dakika Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız Atina'da binlerce kişi mülteciler için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi