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Putin, Papa Franciscus ile bir araya geldi

57 dakika önce

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretinden görüntüler VATİKAN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatikan'da Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile Papalık Sarayı'nda bir araya geldi.

- Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretinden görüntüler VATİKAN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatikan'da Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile Papalık Sarayı'nda bir araya geldi.
Putin, Papa Franciscus ile bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:17 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Papa Francis, Vatikan, Güncel
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