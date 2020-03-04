Putin: Petrol bağımlılığı tek gecede sonlanamaz

Petrol bağımlılığının "bir gecede sonlanamayacağını belirten Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, Rusya'nın haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, ülkesinin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azalttığını fakat bu değişimin kademeli olarak gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Putin; "Fosil yakıtlardan gerçekten uzaklaşıyoruz çünkü petrol ve gaz dışı gelirlerin payı artıyor. Ama bu zaman gerektiriyor ve bir çırpıda gerçekleşemez."diye konuştu.