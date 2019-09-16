Putin, ruhani ile görüştü
1 saat önce
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ankara'da bir araya geldi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:29 Kaynak: DHA
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
ile Ankara
'da bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Görüşmede; Suriye'deki durum, ikili işbirliği ve İran Nükleer Programı için Ortak Kapsamlı Eylem Planı konuları ele alındı.
Heyetler arası görüşmeye; Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev katıldı.
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