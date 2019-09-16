Son Dakika Haberleri: Putin, ruhani ile görüştü
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Putin, ruhani ile görüştü

1 saat önce

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ankara'da bir araya geldi.

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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ankara'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Görüşmede; Suriye'deki durum, ikili işbirliği ve İran Nükleer Programı için Ortak Kapsamlı Eylem Planı konuları ele alındı.

Heyetler arası görüşmeye; Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev katıldı.


Vladimir Putin, Ankara, Rusya, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:29 Kaynak: DHA
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