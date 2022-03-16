Putin, Rus ekonomisindeki değişiklikler nedeniyle enflasyon ve işsizliğin artacağını söyledi Açıklaması - Son Dakika
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Putin, Rus ekonomisindeki değişiklikler nedeniyle enflasyon ve işsizliğin artacağını söyledi Açıklaması

16.03.2022 19:33
Putin, Rus ekonomisindeki değişiklikler nedeniyle enflasyon ve işsizliğin artacağını söyledi Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımların, tüm dünya ekonomisine zarar verdiğini ve gıda fiyatlarını artıracağını belirterek, "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımların, tüm dünya ekonomisine zarar verdiğini ve gıda fiyatlarını artıracağını belirterek, "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar." dedi.

Putin, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna'da devam eden savaş, yaptırımlar ve Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında bulunduğunu belirten Putin, "Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir. Bunu 24 Şubat'taki konuşmamda da dile getirmiştim." ifadesini kullandı.

Putin, savaş seyrinin Rusya'nın planlarına göre devam ettiğini aktararak, "Elbette tüm hedeflerimize ulaşacağız. Rusya ve halkının güvenliğini sağlam şekilde sağlayacağız ve Ukrayna'nın ülkemize karşı saldırgan eylemler için lojman görevi görmesine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın tarafsız ve silahlardan arındırılmış olmasının önemine işaret eden Putin, bu konuların Ukrayna ile müzakerelerde ele alındığını vurguladı.

Putin, "Bu konuları müzakerelerde görüşmeye hazır idik ve şimdi de hazırız. Ülkemiz, bu müzakerelerin yapılması için elinden geleni yaptı." dedi.

ABD'nin Kiev yönetimine Rusya'yı saldırgan ülke olarak gösterme hedefi koyduğunu söyleyen Putin, "Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev'i kan dökmeye itiyor." görüşünü dile getirdi.

Putin'den yaptırımlara tepki

Rusya'ya yönelik yaptırımların, Avrupalılara ve ABD'lilere zarar verdiğini belirten Putin, "Silah olarak ekonomiyi ve ticareti kullanmayı seçtiler. Yaptırımlar, tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak. Benzin, enerji fiyatları ve işsizlik artıyor." diye konuştu.

Putin, Rus ekonomisinde yeni bir döneme girildiğine dikkati çekerek, "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar. Yetkililerin görevi, bu olumsuz etkileri en aza indirmektir." dedi.

Özel sektörün ekonomideki sorunların aşılmasında önemli bir rol oynayacağını belirten Putin, "Dışarıdan gelen baskıya karşılık Rusya içinde girişimcilere daha fazla serbestlik tanınmalı. İhracatçılar ise üretimlerini kısmamalı, ürünleri iç pazara yönlendirmelidir. Bu da fiyatların düşmesini sağlar." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın Batılı ülkelerce dondurulan uluslararası rezervlerine de değinerek, "Artık dünyadaki herkes, bir ülkenin rezervlerinin basitçe nasıl çalınabileceğini gördü." diye konuştu.

Ülke ekonomisinin gerekli gelirleri sağladığını savunan Putin, "Ana sorun para değil. Rusya Merkez Bankasının para basmasına gerek yok. Sorun; parça, ekipman ve inşaat malzemelerinin tedariki. Bütçe sistemimizin potansiyelini, inşaat projelerinin tümüyle uygulanıp tamamlanması için kullanmalıyız." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Rus ekonomisindeki değişiklikler nedeniyle enflasyon ve işsizliğin artacağını söyledi Açıklaması - Son Dakika


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