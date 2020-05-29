Putin, Rus ordusu için Suriye'de ilave yer istedi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Rus ordusuna ilave gayrimenkul ve deniz alanı sağlanması için talimat verdi.

Rusya Devlet Yasal Bilgi Sisteminde yer alan karara göre, Putin, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarını Suriye'de Rus silahlı kuvvetlerine ilave gayrimenkul ve deniz alanı tahsisi için Suriyeli yetkililer ile müzakere etmekle görevlendirdi.

Kararda, ilave yerlerin tahsisi için 2015'te Rusya ile Suriye hükümeti arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde müzakerelerin yapılması istendi.

Rusya ile Suriye hükümeti arasında 26 Ağustos 2015'te imzalanan anlaşma, Rus uçaklarının ve askerlerinin Hmeymim Üssü'ne süresiz olarak yerleşmesini içeriyor.

Anlaşmaya göre, Rusya üssün kullanımı için Suriye'ye herhangi bir ücret ödemiyor. Üsse yerleştirilecek uçak, personel ve teçhizat Rusya tarafından belirleniyor. Hmeymim Üssü'ne getirilecek ekipmanlar vergiye ve gümrük kontrolüne tabi olmuyor. Burada görev yapacak Rus personel ve aileleri, diplomatlara benzer ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip. Suriye, faaliyetlerinden ötürü Rusya'ya ve görevli personeline herhangi bir dava açamıyor.

Rus ordusu, Suriye'de Hmeymim Hava Üssü'nün yanı sıra deniz üssü olarak Tartus Limanı'nı kullanıyor.