Son Dakika Haberleri: - Putin, Rus Ordusuna Savaş Hazırlığı Emri Verdi
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- Putin, Rus Ordusuna Savaş Hazırlığı Emri Verdi

1 saat önce

- Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdiMOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkomutan sıfatıyla Rusya ordusuna savaş hazırlığı talimatı verdi.

- Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi
MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkomutan sıfatıyla Rusya ordusuna savaş hazırlığı talimatı verdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya ordusunun savaş durumuna geçtiğini açıkladı. Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkomutan sıfatıyla bu emri verdiğini, Rusya ordusunun ülkedeki ve Orta Asya'daki tüm birlikleri, hava ve deniz kuvvetleri de dahil tüm organlarıyla savaş durumunda bulunduğunu belirtti.
Şoygu, bu durumun 24 ile 28 Haziran tarihleri arasında devam edeceğini bu süre zarfında Rusya ordusunun tüm birim ve organlarıyla ağır tatbikatlar gerçekleştireceğini sözlerine ekledi. Şoygu, yabancı ülke muhataplarının bu olağanüstü durum ile ilgili bilgilendirildiğini söylerken, Putin başkomutan sıfatıyla 2015 yılında da aynı emri vermişti.
Rusya Savunma Bakanlığı Merkez Komitesi ise Putin tarafından verilen savaş durumu emri ile Rus ordusunun askeri yeteneklerini gerçekleşecek olan 50'ye yakın tatbikatla arttırmayı hedeflediklerini belirtti.
- Putin, Rus Ordusuna Savaş Hazırlığı Emri Verdi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Güncel
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