Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı

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Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rus ayrılıkçılar tarafından düzenlenen referandum başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin tepkisini çekti. Önceki gün sonuçlanan referandumlardan evet çıkması büyük bir yankı uyandırırken ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD, hiçbir zaman egemen Ukrayna toprakları üzerinde Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ise bu sözlere karşı hamle gibi adım geldi.

BAĞIMSIZLIK KARARLARINI ONAYLADI

Putin, Rusya'ya katılmak isteyen Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı. Putin'in hamlesinden sonra tüm gözler ABD ve Ukrayna cephesine çevrildi. İki ülkenin kısa süre içerisinde Putin'in bu hamlesiyle ilgili yeni adımlar atması bekleniyor.

BÖLGEDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için düzenlediği referandumlar Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmiş, bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre referandumlardan 'Rusya'ya bağlanma' kararı çıkmıştı.