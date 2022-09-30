Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı

30.09.2022 00:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyayı ayağa kaldıracak kararnameyi imzaladı. Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını resmen tanıdı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rus ayrılıkçılar tarafından düzenlenen referandum başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin tepkisini çekti. Önceki gün sonuçlanan referandumlardan evet çıkması büyük bir yankı uyandırırken ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD, hiçbir zaman egemen Ukrayna toprakları üzerinde Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ise bu sözlere karşı hamle gibi adım geldi.

BAĞIMSIZLIK KARARLARINI ONAYLADI

Putin, Rusya'ya katılmak isteyen Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı. Putin'in hamlesinden sonra tüm gözler ABD ve Ukrayna cephesine çevrildi. İki ülkenin kısa süre içerisinde Putin'in bu hamlesiyle ilgili yeni adımlar atması bekleniyor.

BÖLGEDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için düzenlediği referandumlar Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmiş, bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre referandumlardan 'Rusya'ya bağlanma' kararı çıkmıştı.

YORUMLAR
500
Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi Putin, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı Putin, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ukrayna, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 01:31:30. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement