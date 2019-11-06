Son Dakika Haberleri: Putin Rus Wikipediası kuracak
Son Dakika Dünya Putin Rus Wikipediası kuracak

Putin Rus Wikipediası kuracak

7 saat önce

Rusya, 1 Kasım'da yürürlüğe giren ve küresel ağdan bağımsız bir Rus internetini mümkün kılacak yasanın ardından şimdi de Rus Wikipediası kurmayı planlıyor.

Putin Rus Wikipediası kuracak, System.String[]

Rusya, 1 Kasım'da yürürlüğe giren ve küresel ağdan bağımsız bir Rus internetini mümkün kılacak yasanın ardından şimdi de Rus Wikipediası kurmayı planlıyor.Rusya, 1 Kasım'da yürürlüğe giren tartışmalı internet yasasının ardından kendi internet ansiklopedisini hayata geçirmek istiyor.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel internet ansiklopedisi Wikipedia'nın bir Rus versiyonunun oluşturulması gerektiğini söyledi. Putin, "iyi ve modern bir formatta güvenilir bilgi sağlayacağı için internet ansiklopedisinin Rus versiyonunun tercih nedeni olacağını" kaydetti.


Rus haber ajansı Ria Novosti'nin haberine göre Kremlin bu projeye 2022 yılına kadar 27 milyon dolar harcamayı planlıyor.


Tartışmalı internet yasası


Rusya'da 1 Kasım'da yürürlüğe giren tartışmalı yasayla da devlet kontrolü altında dünyadan bağımsız bir internet ağı oluşturulması mümkün kılınmıştı. Yasa, kullanıcı bilgilerinin kapsamlı bir biçimde kayıt altına alınması nedeniyle internet sansürünü artıracağı eleştirilerine hedef olmuştu.


Rus hükümeti ise bu iddiaları reddediyor ve Batı'nın Rusya'yı internetten koparma niyeti içinde olduğu iddiasıyla ülkenin özerk bir interneti mümkün kılan bir dijital altyapıya sahip olması gerektiğini savunuyor.


dpa/SSB, BK


(c)

Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:12 
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